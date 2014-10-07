Ленинградский вокзал эвакуировали из-за звонка о бомбе

Фото: ТАСС / Узаков Сергей

Пассажиров эвакуировали с Ленинградского вокзала из-за звонка о бомбе, сообщили M24.ru в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

"Прошли мероприятия, связанные с анонимным сообщением о якобы заложенной бомбе. Сообщение неизвестного оказалось ложным", - добавил представитель пресс-службы.

В управлении на транспорте МВД по ЦФО телеканалу "Москва 24" подтвердили, что вокзал эвакуировали, какое-то время он был оцеплен. Полицейские провели проверку здания и сняли оцепление, не обнаружив на территории вокзала никакой угрозы для пассажиров. В настоящее время Ленинградский вокзал работает в штатном режиме.

При этом читательница M24.ru Диана сообщила, что на вокзале произошел обвал крыши. В МЧС, МВД и РЖД эту информацию не подтвердили.

Напомним, 7 октября поступило ложное сообщении о минировании гостиницы "Москва". Проживающих в отеле и персонал эвакуировали.

На прошлой неделе сообщалось об эвакуации головного офиса компании "Газпром" на улице Наметкина. В организацию пришло электронное сообщение о заложенной в здании бомбе. Однако позднее "Газпром" опроверг эту информацию.

А в конце сентября пришлось эвакуировать гостиницу "Метрополь". Из здания вывели 1250 человек, из них около 700 - персонал гостиницы. Однако саперы также не нашли взрывное устройство.

Практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала. Его тщательно проверили, но никакой бомбы на вокзале не обнаружили.