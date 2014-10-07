Сообщение о минировании гостиницы "Москва" оказалось ложным

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Сообщение о бомбе, заложенной в гостинице "Москва", оказалось ложным, сообщил Агентству "Москва" источник в столичном главке МВД.

По словам собеседника агентства, силовики не обнаружили в гостинице взрывного устройства.

Сообщение о минировании гостиницы на улице Охотный ряд полицейским поступило в 15.35. В результате оперативно были эвакуированы 460 человек из числа посетителей и персонала гостиницы.

Отметим, что на прошлой неделе сообщалось об эвакуации головного офиса компании "Газпром" на улице Наметкина. Утверждалось, что организации пришло электронное сообщение о заложенной в здании бомбе. Однако позднее "Газпром" опроверг эту информацию.

А в конце сентября пришлось эвакуировать гостиницу "Метрополь". Из здания вывели 1250 человек, из них около 700 - персонал гостиницы. Однако саперы также не нашли взрывное устройство в здании.

Практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала. Его тщательно проверили, но никакой бомбы на вокзале не обнаружили. Стражи порядка разыскивают "телефонного террориста".