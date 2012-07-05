Во дворе подмосковного детского дома найдена бомба

В подмосковном Сергиевом Посаде во дворе детского дома для слепоглухонемых детей обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Снаряд весом в 100 килограммов был обнаружен по адресу Новгородский переулок, дом 1 в четверг утром.

"Около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что при рытье канавы был обнаружен предмет, похожий на авиабомбу времен Великой отечественной войны", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Из здания были эвакуированы 52 ребенка и шестеро сотрудников учреждения. Полиция также оцепила территорию и провела эвакуацию жителей близлежащих домов.

Сотрудники ГИБДД проводят работы по организации объездных путей.