02 ноября 2012, 16:49

Безопасность

Полицейские не нашли взрывчатку на Курском вокзале

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители не нашли бомбу в подозрительной коробке, обнаруженной в пятницу, 2 ноября, на территории Курского вокзала. Сейчас он работает в штатном режиме.

По тревоге в 14.20 полицейские эвакуировали более 300 человек и оцепили территорию вокзала.

Бесхозную коробку обследовал кинолог с собакой, которая подала знак, что внутри может быть взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

На место происшествия выехали взрывотехники. Однако позже выяснилось, что тревога ложная.

бомбы эвакуация угроза взрыва Курский вокзал чп

