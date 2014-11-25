Эльдар Рязанов переведен в реанимацию

Эльдар Рязанов. Фото: ТАСС / Астапкович Владимир

Врачи перевели Эльдара Рязанова в реанимацию НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Его состояние в настоящий момент оценивается как тяжелое, сообщил Агентству "Москва" источник в окружении режиссера.

Эльдар Рязанов был доставлен в НИИ нейрохирургии имени Бурденко вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт", который характеризуется повреждением мозговой ткани и нарушением кровообращения.

Ранее медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня.

Эльдар Рязанов – российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.

18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 87 лет.