Эльдар Рязанов переведен в реанимацию

Эльдар Рязанов. Фото: ТАСС / Астапкович Владимир
Врачи перевели Эльдара Рязанова в реанимацию НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Его состояние в настоящий момент оценивается как тяжелое, сообщил Агентству "Москва" источник в окружении режиссера.
Эльдар Рязанов был доставлен в НИИ нейрохирургии имени Бурденко вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт", который характеризуется повреждением мозговой ткани и нарушением кровообращения.
Ранее медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня.
Эльдар Рязанов – российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.
18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 87 лет.