Фото: ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Актриса Римма Маркова выписана из больницы, ее состояние улучшилось, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

По его словам, благодаря применению врачами современных методов лечения и диагностики состояние известной актрисы значительно улучшилось, этого удалось добиться без операционного вмешательства.

Напомним, во вторник 14 октября актриса Римма Маркова попала в ГКБ им. Боткина с экстренным хирургическим диагнозом. В больницу Маркову привезла бригада скорой помощи. Актрису положили в реанимационное отделение и начали срочное лечение.

Римма Васильевна Маркова родилась в 1925 году. Актриса снимается в кино с 1957 года. Маркова сыграла в нескольких десятках картин, среди которых "Родня", "Покровские ворота", "Каждый охотник желает знать…", "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Утомленные солнцем-2" и другие.