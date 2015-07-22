Актер Никита Высоцкий попал в реанимацию с отравлением

Фото: m24.ru/Марьяна Пискарева

Актера Никиту Высоцкого госпитализировали в реанимационное отделение одной из столичных больниц. У него было диагностировано сильнейшее отравление, сообщают "Дни.Ру".

Скорая забрала актера из подъезда многоэтажки на северо-западе Москвы. Жильцы дома обнаружили сына Владимира Высоцкого лежащим в полуобморочном состоянии на лестничной клетке.

Женщина из квартиры на четвертом этаже вызвала скорую. "Лицо очень знакомое, мы к нему не подходили. Приехала бригада врачей, и когда у него из кармана достали паспорт, прочитали данные, стало понятно, что это Никита Владимирович Высоцкий", – рассказали жильцы.

Прибывшие медики тщетно пытались привести актера в чувство. На скорой помощи он был доставлен в реанимационное отделение больницы. Высоцкому потребовалась интенсивная терапия. После ряда процедур состояние пациента стабилизировалось, и через два дня он покинул медучреждение.

"Свои люди": Никита Высоцкий

Никита Высоцкий живет в Москве по другому адресу. Он не смог объяснить, как оказался в подъезде многоэтажки, откуда его забрала скорая.

Актер родился 8 августа 1964 года в Москве в семье Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой. В 1986 году окончил Школу-студию МХАТ. Служил в Театре Советской Армии и театре-студии "Современник-2", позже организовал свой театр, который назывался Московский маленький театр. Является директором Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого.

Никита Высоцкий написал сценарий фильма о своем отце "Высоцкий. Спасибо, что живой", который вышел на экраны в 2011 году. С сентября 2012 года преподает на кафедре режиссуры и актерского мастерства во Московском государственном институте культуры (МГУКИ).

Напомним, сегодня в Первую Градскую больницу была госпитализирована актриса Наталья Крачковская. Сейчас она находится в 15-й реанимации в стабильно тяжелом состоянии.