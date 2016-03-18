Двое пострадавших от взрыва на 2-й Кабельной улице остаются в больнице

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Двое пострадавших в результате взрыва на 2-й Кабельной улице остаются в больницах, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителя департамента здравоохранения, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Напомним, вечером 10 марта в квартире на восьмом этаже в доме 6/2 по 2-й Кабельной улице произошел взрыв, перешедший в пожар. Причиной стала неисправность газового оборудования.

Жильцы поврежденных от взрыва квартир вернутся домой после ремонта

Пострадали 14 человек, один из них позднее скончался. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.

Ранее сообщалось, что ущерб был оценен в 121 тысячу рублей. Всего в пострадавшем доме в рамках программы городского жилищного страхования в "ВТБ Страхование" были застрахованы 27 квартир.