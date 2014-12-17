Сегодня в СМИ: сотовая сеть в метро и продажа иномарок

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Строительство единой сотовой сети в московском метро отложено

Московская мэрия, метрополитен и операторы связи временно приостановили работу над созданием единой сотовой сети в столичной подземке "в связи с нестабильными внешними макроэкономическими факторами", пишет газета "Ведомости". С такой формулировкой организаторы конкурса на строительство этой сети отложили его, рассказал изданию сотрудник одной из московских структур.

Это подтвердили люди, близкие к двум крупным компаниям связи, работающим в Москве. Когда курс рубля падает так стремительно, как сейчас, невозможно рассчитать ни бюджет строительства, ни срок окупаемости инвестиций, констатировал один из собеседников газеты.

Минздрав проверит московскую больницу в связи с изъятием органов

Росздравнадзор получил от Минздрава поручение проверить, как организована медицинская помощь в Городской больнице № 81 Москвы, сообщает "Российская газета".

Проверка связана с разразившимся три дня назад скандалом, когда стало известно об изъятии органов для трансплантации у пациентки, скончавшейся от отека головного мозга. Врачи провели эту операцию, не предупредив родственников. О начале расследования объявил Следственный комитет.

Иномарки уходят из продажи

На российском рынке возник дефицит иностранных автомобилей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в дилерских компаниях. Дистрибьюторы прекращают поставки машин дилерам, а дилеры, в свою очередь, приостанавливают продажи населению. По данным аналитического агентства "Автостат", 23 автопроизводителя подняли цены с начала декабря.

Из-за обвала рубля три крупных дилера - "Major", "Авилон" и "Транстехсервис" - полностью приостановили продажи. "Приостановка продаж - временная мера, связанная с тем, что у нас тоже неопределенная ситуация по ценам", - заявил гендиректор "Транстехсервис" Вячеслав Зубарев.

До конца года правительство примет меры по снижению цен на лекарства в аптеках

До нового года правительство объявит о том, каким образом будут сдерживаться цены на лекарства в аптеках. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец на семинаре-совещании по социальному развитию в регионах.

Меры по сохранению доступности лекарств для населения при соблюдении интересов фармацевтических компаний уже разработаны в правительстве. Теперь они должны пройти серию обсуждений и до конца года будут озвучены, пишет "Российская газета".

Подготовлен документ о государственной культурной политике

Документ об Основах государственной культурной политики, который так долго рассматривался в экспертном и политическом сообществах, близок к утверждению. К общественному согласию удалось прийти спустя год после начала его обсуждения, сообщает "Российская газета".

В проекте подчеркивается, что каждый гражданин России, независимо от места его жительства, социального положения, физических возможностей, имеет равные права на доступ к культурным ценностям и благам, участие в культурной деятельности и пользование учреждениями культуры. Особо выделяется тезис о том, что свобода творчества неприкосновенна и государство не вправе вмешиваться в творческую деятельность.

Процедура личного банкротства запускается досрочно - с июля 2015 года

Физические лица смогут воспользоваться процедурой банкротства уже через полгода - с 1 июля 2015 года, инициировать ее можно будет при долге от 500 тысяч рублей. Депутаты, принимая вчера проект о несостоятельности физлиц во втором чтении, приблизили на полгода срок вступления закона в силу, объяснив такое решение "сложной экономической ситуацией", пишет "Коммерсантъ".

Сейчас возможность банкротства физлиц более чем актуальна в связи с возрастанием задолженности по кредитам, ростом инфляции и курсовой разницей, признают эксперты.

Сотовые сети LTE можно будет использовать для разговоров

В 2015 году Минкомсвязи доработает законодательство так, чтобы сотовые операторы смогли запустить в коммерческую эксплуатацию технологию Voice over LTE (VoLTE). Такое обещание дал в начале декабря министр связи Николай Никифоров, встречаясь с сотрудниками "Мегафона", рассказал "Ведомостям" один из участников встречи.

Сейчас передавать в сетях LTE (4G) голос невозможно из-за законодательных ограничений.