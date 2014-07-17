Трое пострадавших при ЧП в метро остаются в крайне тяжелом состоянии

В клиниках Москвы остаются 129 пострадавших в аварии на "синей" ветке

После аварии на "синей" ветке столичного метрополитена в крайне тяжелом состоянии остаются три человека. Состояние еще 25 пациентов медики оценивают как тяжелое, сообщает в четверг, 17 июля, Агентство "Москва" со ссылкой на источник Министерстве здравоохранения России.

"По состоянию на 10 утра 17 июля число обратившихся за медицинской помощью в связи с аварией в метрополитене составляет 255 человек. Из числа госпитализированных три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, 25 - в тяжелом состоянии", - отметили в ведомстве.

Кроме того, 74 пациента находятся в состоянии средней тяжести, 46 - в удовлетворительном. 94 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, а 13 - выписаны с положительной динамикой. В Минздраве добавили, что 148 человек находятся в 17 столичных больницах. Отметим, по данным на 16 июля, в тяжелом состоянии оставалось 47 человек.

"Медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - пояснили в ведомстве.

За работой врачей с пострадавшими в результате аварии в метро лично следит министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Ранее в МЧС сообщили, что 9 человек были выписаны из больниц. Глава департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов, в свою очередь заявил, что несколько пострадавших при аварии в метро переведены из реанимации в обычные палаты.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.