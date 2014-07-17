Девять пострадавших при ЧП в московском метро выписаны из больниц

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Девять пострадавших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии столичного метро выписаны домой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС России.

129 человек остаются в лечебных учреждениях города, 19 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах, состояние трех пострадавших оценивается как крайне тяжелое. 24 человека находятся в тяжелом состоянии, семеро пациентов все еще подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом состояние большинства раненых в результате аварии в метро постепенно улучшается. Так, вечером 16 июля в крайне тяжелом состоянии находились шесть потерпевших, утром 17 июля таких пациентов всего трое.

Количество больных, находящихся в реанимации к утру четверга составило 29 человек. Это при том, что накануне вечером в реаниматологии находились 42 пациента.

Состояние 60 поступивших в больницы после ЧП в метро – средней тяжести. Состояние 42 человек – удовлетворительное.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Ранее сообщалось, что семьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.