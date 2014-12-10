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10 декабря 2014, 16:05

Решение о продаже бывших больниц будет принимать мэрия - Печатников

больницы Леонид Печатников городское имущество

Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин

Решение о продаже зданий, ранее принадлежащих больницам, будет принимать мэрия, заявил M24.ru заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников. По его словам, в любом случае все вырученные деньги будут направлены в здравоохранение, в первую очередь на финансирование системы ОМС.

Ранее на портале "Русмедсервер" появился документ, в котором приведен список имущества медицинских учреждений Москвы и области, которые будут переданы в имущественную казну. В число объектов, перечисленных в документе, входят, например, городская клиническая больница № 81, центр восстановительного лечения ГБУ "Детская городская клиническая больница им. З. А. Башляевой", ГБУ "Детская городская поликлиника № 39" и другие медучреждения, которые уже закрыты или будут закрываться в ходе реформы столичного здравоохранения. Всего в списке 60 зданий больниц и клиник, еще девять помещений принадлежат детсадам, которые находятся на территории лечебных учреждений.

По словам Печатникова, хакеры опубликовали реестр высвобождаемых помещений, который постоянно пополняется и обновляется.

"Любое неиспользуемое здание мы пытаемся передать в городскую казну, чтобы оптимизировать расходы лечебных учреждений", - добавил Печатников. По его словам, в департаменте здравоохранения вся недвижимость взята на учет, а если какое-то здание не используется, то оно передается в казну, то есть в департамент имущество, что бы тот взял на себя расходы по охране, отоплению и прочие расходы.

"Только городские власти решают, продать здание больницы или передать другому медучреждению, - сказал Печатников. - В любом случае все вырученные деньги будут направлены в здравоохранение, в том числе на финансирование системы ОМС".

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Ранее M24.ru сообщало, что у столичных властей есть планы открыть в ряде московских больниц, которые не будут востребованы в новой системе здравоохранения, "социальные койки" – места, где за хронически больными и пожилыми людьми будут ухаживать медработники.

Напомним, что в столице проходит реформа здравоохранения. В ее рамках проходит технологическое переоснащение медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям в Москве планируют освободить 30 процентов больничных коек. Этому способствует ускорение диагностики и лечения пациентов.

Анатолий Федотов

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