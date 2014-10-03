Режиссер Юрий Любимов пробудет в больнице неделю

Юрий Любимов проведет в больнице еще минимум неделю

Режиссер Юрий Любимов, накануне госпитализированный в одну из столичных клиник с диагнозом сердечная недостаточность, пробудет в больнице еще как минимум неделю, сообщает телеканал "Москва 24".

Народный артист почувствовал себя плохо накануне вечером. Любимова доставили в клинику в тяжелом состоянии.

В 2012 году Любимова госпитализировали в больницу после гриппа. Тогда в результате осложнения у артиста возникли проблемы с сердцем, он впал в кому.

Отметим, что на днях Юрию Любимову исполнилось 97 лет. Он пережил две войны, эмиграцию, основал легендарный театр на Таганке. Три года назад режиссер покинул родной театр из-за конфликта с труппой и ставил спектакли в других театрах Москвы.

В общей сложности театральной деятельности Любимов посвятил более 80 лет своей жизни.