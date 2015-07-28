Столичные полицейские помогли роженице вовремя добраться до больницы

,Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Инспекторы ГИБДД спасли жизнь роженице, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции. Они организовали эскорт для автомобиля, где находилась будущая мама. Благодаря этому ее успели доставить в больницу.

К инспекторам ДПС на юге Москвы обратился водитель легкового автомобиля. По словам представителей дорожной полиции, автовладелец сообщил, что у супруги в пути начались схватки, ее срочно необходимо доставить в родильное отделение.

"Лейтенант и его напарник старшина полиции, оценив ситуацию, приняли решение сопроводить будущую маму в медицинское учреждении. Для этого с применением сигнальных громкоговорящих устройств был организован беспрепятственный проезд автомобиля с роженицей", – рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инспекторы ДПС не просто доставили женщину до ворот больницы, но и передали ее врачам.

Отец младенца написал благодарственное письмо в ГИБДД.

Напомним, этим летом одной из рожениц не удалось добраться до роддома. У женщины приняли роды контролеры в метро. Здоровая девочка родилась до приезда скорой в комнате отдыха для сотрудников подземки.

А в январе 2011 года роды пришлось принять сотрудникам ГИБДД на посту ДПС в Москве.

Инцидент произошел ночью на 78-м километре МКАД. К милиционерам обратилась женщина, дочь которой находилась в автомобиле. У девушки начинались роды, и ее мать попросила милиционеров вызвать скорую. Сотрудники ГИБДД доставили девушку на пост, где на свет появился ребенок.

Похожий случай произошел и в феврале 2013 года.