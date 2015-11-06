Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич остается в реанимации Боткинской больницы. Его состояние врачи оценивают как "стабильное, но тяжелое". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу режиссера Надиру Юнгвальд-Хилькевич.

"Георгий Эмильевич по-прежнему в реанимации хирургического отделения", – сказала жена режиссера, не уточнив его окончательный диагноз. Она отметила, что сейчас врачи делают все возможное для вывода Юнгвальда-Хилькевича из тяжелого состояния.

Создателя фильмов о приключениях мушкетеров экстренно госпитализировали 3 ноября.

Георгию Юнгвальду-Хилькивичу 81 год. Он родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. Среди самых известных его фильмов – "Д`Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" и другие.

Как художник-постановщик Юнгвальд-Хилькевич оформил 80 спектаклей в театрах Одессы, Москвы, Ташкента, Вильнюса, Парижа. Режиссер является также автором нескольких книг о кино, в том числе "За кадром-"Наше кино".