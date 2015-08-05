Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Народный артист СССР Эльдар Рязанов выписан из больницы, где ему была сделана профилактическая чистка сосудов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

По словам родственников, самочувствие 87-летнего режиссера хорошее, он "весел, шутит, читает стихи".

Напомним, комедиограф попал в больницу в начале неделе. Отмечалось, что врачи диагностировали у него инфаркт и отек легких, состояние оценивалось как тяжелое. Реанимационная бригада доставила Рязанова в кардиоцентр им. Бакулева.

Позже его внук Дмитрий Трояновский опроверг информацию об инфаркте и намеченной операции. При этом он подтвердил, что Рязанов находится в больнице.

Отметим, что в ноябре прошлого года Рязанов проходил лечение в НИИ имени Бурденко. Тогда СМИ тоже сообщали, что у Рязанова инфаркт.

На счету Эльдара Рязанова более 20 фильмов. Практически каждый из них становился кинохитом. Самые известные фильмы – "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром".