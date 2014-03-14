Актер театра и кино Валентин Гафт госпитализирован

В пятницу, 14 марта, госпитализирован народный артист России Валентин Гафт, сообщил M24.ru источник, близкий к ситуации. Театр "Современник" отменил спектакль "Заяц. Love story", где играет артист.
На сайте театра "Современник" говорится, что спектакль отменен "в связи с болезнью артиста". Однако его имя не уточняется.
По данным телеканала "Москва 24", народный артист РСФСР Валентин Гафт находится в реанимации Боткинской больницы в Москве, диагноз пока неизвестен. Как рассказал РИА Новости глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов, актер перенес эндоскопическую операцию, которая прошла успешно.
Важный творческий период был у Гафта, когда он играл у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола. Спектакли Эфроса остались настоящей театральной классикой. После Эфроса, в 1967 году, в Театре сатиры Гафт сыграл одну из лучших ролей - графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". С 1969 года Валентин Гафт является актером театра "Современник".
Среди наград артиста ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, орден Дружбы и другие.
