Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2014, 14:20

Общество

Актер театра и кино Валентин Гафт госпитализирован

Актер Валентин Гафт доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

В пятницу, 14 марта, госпитализирован народный артист России Валентин Гафт, сообщил M24.ru источник, близкий к ситуации. Театр "Современник" отменил спектакль "Заяц. Love story", где играет артист.

На сайте театра "Современник" говорится, что спектакль отменен "в связи с болезнью артиста". Однако его имя не уточняется.

По данным телеканала "Москва 24", народный артист РСФСР Валентин Гафт находится в реанимации Боткинской больницы в Москве, диагноз пока неизвестен. Как рассказал РИА Новости глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов, актер перенес эндоскопическую операцию, которая прошла успешно.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. А первую роль в кино сыграл в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". После работы в театре Моссовета Валентин Гафт перешел в Театр на Малой Бронной, потом - к Андрею Гончарову в маленький театр на Спартаковской улице.

Важный творческий период был у Гафта, когда он играл у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола. Спектакли Эфроса остались настоящей театральной классикой. После Эфроса, в 1967 году, в Театре сатиры Гафт сыграл одну из лучших ролей - графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". С 1969 года Валентин Гафт является актером театра "Современник".

Среди наград артиста ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, орден Дружбы и другие.

Сайты по теме


болезни театр Современник Валентин Гафт Боткинская больница госпитализации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика