Актер театра и кино Валентин Гафт госпитализирован

Актер Валентин Гафт доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

В пятницу, 14 марта, госпитализирован народный артист России Валентин Гафт, сообщил M24.ru источник, близкий к ситуации. Театр "Современник" отменил спектакль "Заяц. Love story", где играет артист.

На сайте театра "Современник" говорится, что спектакль отменен "в связи с болезнью артиста". Однако его имя не уточняется.

По данным телеканала "Москва 24", народный артист РСФСР Валентин Гафт находится в реанимации Боткинской больницы в Москве, диагноз пока неизвестен. Как рассказал РИА Новости глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов, актер перенес эндоскопическую операцию, которая прошла успешно.