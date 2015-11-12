Самолет Москва – Гонконг сел в Новосибирске из-за болезни пассажира

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет "Аэрофлота" Москва – Гонконг совершил незапланированную посадку в Новосибирске из-за болезни одного из пассажиров, сообщает МИА "Россия сегодня".

Борт приземлился в 2 часа ночи по местному времени из-за резкого приступа аппендицита у женщины. Пассажирку и ее сопровождающего сняли с рейса вместе с багажом. Самолет дозаправили и отправили в место назначения.

Похожий инцидент произошел 10 ноября в Уфе: там из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров сел борт Челябинск – Москва.