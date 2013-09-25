"Спартак" призвал болельщиков не материться при скандировании кричалок

Болельщики московского "Спартака". Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство московского "Спартака" призвало болельщиков прекратить скандировать нецензурные кричалки во время матчей. Соответствующий призыв опубликован в среду на официальном сайте "красно-белых".

"Есть множество способов поддерживать команду - песни, кричалки-скандирования... Можно и нужно обойтись без нецензурных выражений, за которые клубу регулярно выписывают немалые штрафы. Более того: мат однообразен, тогда как наш родной язык может стать гораздо более грозным оружием, если разумно использовать его ресурсы", - говорится на сайте футбольного клуба.

Авторы обращают внимание болельщиков на то, что во время игр на трибунах становится все меньше пожилых людей, женщин и детей. "Слыша, что зачастую несется с трибун, многие утрачивают всякое желание приводить детей и внуков на футбол. А значит, "Спартак" теряет своих потенциальных болельщиков", - указывается в сообщении.

Напомним, после субботнего дерби с ЦСКА "Спартак" был оштрафован на 520 тысяч рублей. Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза наложила взыскание за то, что болельщики "красно-белых", кроме всего прочего, скандировали оскорбительные речевки.