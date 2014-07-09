Болельщик выиграл $50 тысяч, угадав счет матча Бразилия - Германия

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Английский любитель футбола смог заработать несколько десятков тысяч долларов, угадав счет полуфинального матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Германии, сообщает "Спорт-Экспресс".

Болельщик поставил 20 долларов на то, что немец Сами Хедира забьет гол в любую минуту, а Германия выиграет со счетом 7:1. В результате англичанин заработал 46 380 долларов.

Напомним, что в ночь на 10 июля состоится второй полуфинальный матч на мировом первенстве. На поле выйдут сборные Аргентины и Голландии.