Григорий Дрозд: "К бою с Влодарчиком я шел всю жизнь"

Григорий Дрозд. Фото: M24.ru

27 сентября на арене стадиона "Динамо" в Крылатском состоится вечер профессионального бокса. В боях за чемпионские пояса сойдутся Григорий Дрозд и Кшиштоф Влодарчик, а также Денис Лебедев и Павел Колодзей. Спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов побеседовал с претендентом на чемпионский пояс WBC Григорием Дроздом и узнал, какие ощущения испытывает боксер, стоящий в шаге от чемпионства.

- И вы, и Кшиштоф дрались с Павлом Мелкомяном. Но ваш соперник проиграл, а вам удалось одержать победу. Не планируете перенять тактику Мелкомяна в том бою против Влодарчика?

- Если внимательно посмотреть тот бой, я не думаю, что Кшиштоф его проиграл. Там было довольно непонятное рассечение, и Паша там несколько раз находился в тяжелом положении. Поэтому если бы они продолжили боксировать, неизвестно, каким был бы результат.

- Как вы относитесь к "трэш-токингу"? Случалось ли видеть его от своих оппонентов?

- А это что такое?

- Обвинения в грязной игре, обещания "закатать под асфальт".

- Нет, действительно такого не было, поэтому мне это незнакомо.

- В Америке считают, что это необходимая часть шоу, а у нас так не принято...

- Такова наша российская культура и воспитание. Мы стараемся устроить шоу на ринге, а не до боя и показать классный бокс. Поэтому что бы ты ни говорил до боя, как бы ты ни заинтересовывал журналистов, если твои слова не подтверждаются в ринге или твой бокс слабый, будет крайне неудобно. Ведь после этого все скажут, что ты умеешь только говорить. Я думаю, это ни к чему.



Григорий Дрозд. Фото: ИТАР-ТАСС

- Допустим, Григорий, вы одержите победу над Кшиштофом. У вас отличные позиции в рейтингах WBA и IBF. Какой будет ваша следующая цель?

- Для меня нет следующей цель, есть только 27-е число, после него будут какие-то планы и разговоры. Сегодня существует только 27 сентября, больше ни о чем не думаю.

- Когда вы дрались с Джереми Уанной Александр Беленький сказал, что тот бой не имеет смысла, поскольку Уанна - слабый боксер. Сейчас можно рассматривать тот поединок, как подготовку к бою с Влодарчиком?

- Это закономерно. Любые бои перед чемпионским поединком - это подготовка к главному выходу на ринг в своей жизни. Поэтому сравнивать этих двух боксеров нельзя, потому что они вообще разного уровня и находятся в разных лигах. Но бой с Уанной стал неплохой тренировкой.

- Чем, кроме бокса и комментирования, ты больше всего увлекаешься в жизни?

- Бокс занимает 90 процентов моей жизни.

- Ты хочешь стать таким же комментатором, как Беленький и Гендлин? Они практически монополизировали "рынок бокса".

- Я вообще об этом не думал. Для меня это хобби, интересная работа, не более того. Я не думаю пока ни о чем больше. Мне еще многое предстоит сделать и доказать, а первой ступенькой станет поединок с Кшиштофом Влодарчиком.

Василий Макагонов