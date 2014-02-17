Бой Трояновского и Абриля перенесен на апрель

Эдуард Трояновский. Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Поединок между российским боксером Эдуардом Трояновским и кубинцем Ричардом Абрилем перенесен на апрель. Точная дата поединка станет известна в течение недели.

В рамках боксерского вечера, который должен состояться в универсальном спортивном комплексе ЦСКА, Трояновский поборется за титул регулярного чемпиона в легком весе по версии WBA, которым обладает Абриль.

Первоначально планировалось, что бой пройдет 22 марта, однако в ходе пресс-конференции было озвучено, что поединок перенесен.

"Точная дата проведения боя пока неизвестна и решится в ходе переговоров с промоутерской компанией "Мир бокса", - рассказал M24.ru промоутер Владимир Хрюнов. - У нас есть две возможных даты - 19 и 25 апреля, скорее всего, до конца этой недели будет принято окончательное решение".

Хрюнов подчеркнул, что ведется переговоры с зарубежными компаниями об организации следующих поединков Трояновского, которого победа над Абрилем может вознести на вершины боксерских "чартов".

Промоутер также добавил, что матч-реванш между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным - "дело далекого времени". "Пока рано об этом говорить", - заявил Хрюнов.