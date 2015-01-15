Глава WBC опроверг информацию о возвращении Тайсона на ринг

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Президент WBC Маурисио Сулейман опроверг информацию о возвращении легендарного американского тяжеловеса Майка Тайсона на боксерский ринг. По словам Сулеймана, информация о выходе Тайсона на ринг является шуткой, сообщает ТАСС.

"Тайсон может сейчас боксировать только в видеоиграх. Я много общался с ним, но он ни разу не сказал, что хотел бы вернуться", - подчеркнул Сулейман.

Ранее M24.ru сообщало, что 20 мая Тайсон может провести в Москве титульный бой против канадского боксера Бермейна Стиверна.

При этом судьба возможного боя в столице должна была зависеть от исхода встречи Стиверна и Деонтея Уайлдера, которая пройдет 17 января. По словам промоутера Владимира Хрюнова, если Стиверн сохранит чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), то сможет провести добровольную защиту против Тайсона.

Майк Тайсон завершил боксерскую карьеру в 2005 году. Он провел на профессиональном ринге 58 боев, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

В 1987 году Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса.

"Железный Майк" известен не только своими рекордами, но и скандальными выходками. Так, в ходе боя с Эвандером Холифилдом он откусил у соперника часть уха, а в бою против Франсуа Боты пытался сломать тому руку.