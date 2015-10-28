Рой Джонс завершит карьеру после боя 12 декабря

Фото: m24.ru

Бой Роя Джонса-младшего с британцем Энцо Маккаринелли 12 декабря станет последним в его карьере, передает "Р-Спорт".

Поединок за звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе пройдет в Москве.

Как рассказал сам спортсмен, на свой последний бой выйдет сразу под двумя флагами. "Я выйду под двумя флагами, ведь у меня теперь двойное гражданство. Что касается трека, то послушайте мою новую песню Can't lose, она должна вам понравиться", – сказал Джонс журналистам.

На профессиональном ринге неоднократный чемпион мира в разных весовых категориях Джонс провел 70 боев, в которых одержал 62 победы (45 нокаутом) и потерпел восемь поражений.

Напомним, американский боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт в конце сентября.

20 августа Джонс подписал в Ялте прошение о предоставлении ему гражданства. До этого боксер сказал, что собирается связать свою жизнь с деятельностью в России.