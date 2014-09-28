Дрозд по очкам победил Влодарчика в бою за чемпионский пояс

Фото: m24.ru

Российский боксер Григорий Дрозд стал обладателем титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, победив поляка Кшиштофа Влодарчика.

Бой, прошедший в московском дворце спорта "Динамо" в Крылатском, продлился все 12 раундов, после которых все три судьи отдали предпочтение Дрозду: 118:109, 119:108, 119:108.

Уже во втором раунде Дрозд завладел инициативой. После четвертого раунда все три судьи отдавали ему преимущество в несколько очков. Влодарчику пришлось действовать активнее и раскрываться, чем воспользовался Дрозд. Кроме того, в девятом раунде поляк еще и получил рассечение.

Таким образом, 35-летний российский спортсмен одержал 39-ю победу в профессиональной карьере (27 — нокаутом), проиграв всего один поединок. Влодарчик, который выиграл 49 боев, 35 из которых досрочно, потерпел третье поражение. При этом один бой поляка завершился вничью.

Отметим, что в другом сегодняшнем поединке россиянин Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 килограммов, во втором раунде отправив в нокаут Павла Колодзея.