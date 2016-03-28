Бой Поветкина с Уайлдером пройдет в столичном "Мегаспорте"

Фото: m24.ru

Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между россиянином Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером состоится на московской арене "Мегаспорт" 21 мая. Об этом сообщает официальный сайт организатора боя, компании "Мир бокса".

Действующий обладатель пояса Уайлдер победил во всех 36 боях на профессиональном ринге, из них 35 – нокаутом. На счету претендента на титул Поветкина 30 побед (22 – нокаутом) и одно поражение.

Бой Поветкин vs. Уайлдер будет не единственным событием спортивного вечера. В этот же день пройдут еще несколько боев.

Так, 21 мая на ринге сойдутся чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев и обладатель пояса IBF аргентинец Виктор Рамирес. Также в "Мегаспорте" состоится бой между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Рахимом Чахкиевым.