В боксе без мата никак!

Фото: ИТАР-ТАСС

"Ну, он же боксер! Ему все мозги отбили!" или "Этот гроссмейстер такой дохлик, на него дунь, он и улетит! Но башка варит!" Что-то подобное либо слышал, либо говорил каждый из нас. Нет ничего более "несочетаемого" чем эти два вида спорта: бокс и шахматы. Если второе вообще можно назвать спортом, скажет тот, кто поздоровее. Да уж – это факт. Одному дано одно, другому - другое! И с этим никак не поспоришь. Такой уж штамп у нас в голове, подтвержденный окружающей действительностью. Если "ботаник" в очках, то в шахматы играть может, а тот, у кого кулаки размером с голову…тот пускай ими и машет.

Ипе Рубинг решил поставить мат распространенному штампу и нокаутировать устоявшееся общественное мнение по этому вопросу. Этот озорной весельчак (прощу прощения за подобную фамильярность, но точнее не скажешь) с длинными волосами и густой бородой – в прошлом художник-акционист. И собственно его дикую (на первый взгляд) идею сделать гибрид из двух дисциплин навеяло искусство: "Меня вдохновили комиксы французского художника Энки Билала. Но это не комиксы, какие мы привыкли смотреть. Это скорее такая умная литература. Там они бились один час 12 раундов, потом играли в шахматы 4 часа! Но это дало мне только вектор вдохновения".

Фото: wcbo.org

На самом деле в шахбоксинге спортсмены чередуют 3-минутные раунды "быстрых шахмат" с 3-минутными раундами по боксу. Соревнование длится 11 раундов: 6 раундов шахмат и 5 раундов бокса. Между раундами пауза в одну минуту. За это время спортсмены должны успеть надеть или снять перчатки. Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, матом, сдачей шахматной партии или просрочкой шахматного времени. Если шахматная партия заканчивается вничью, то победа присуждается по очкам в боксерских раундах. Если при этом и в боксе присуждена ничья, то победителя нет, скажете Вы, и будете неправы! Победу тогда присуждают игравшему черными фигурами. Ну, теперь вы знаете все!

Если хотите понять, что это за фантастический такой вид спорта надо будет придти 28 ноября в "Известия-холл", чтобы увидеть как 6 боксошахматистов или шахматобоксеров будут биться за титул самого-самого в трех весовых категориях. В Москве это интеллектуальная битва состоится впервые, но не впервые в России. Ипе Рубинг уже привозил своих подопечных в Красноярск. "Мне нравится, как реагируют в России на шахбокс, - улыбаясь говорит его основатель. - Мне вообще кажется, что у вас в стране этот новый вид спорта на особом положении. Он как будто возвращается домой, потому что здесь любовь к шахматам у всех в крови, и еще русские, в принципе, любят подраться. Мы создавали этот вид спорта в Германии 10 лет назад. У нас много последователей в Индии. Судите сами - индийский турнир собрал 260 участников".

Кстати, в шахбоксе есть и известные русские спортсмены. Например, Николай Сажин, в 2008–2009 он был чемпионом мира в любительской лиге, а сейчас поборется за звание профессионала шахбокса. Он очень непредсказуемый и перспективный боец. У него за плечами более 100 поединков. Заниматься боксом начал в 10 лет, позднее, в университете, изучал математику и очень успешно дебютировал как шахматист. Рассказывая о нем Рубинг, кажется, даже немного переживает и болеет за него: "Николай борется в тяжелом весе. И на московском турнире будет выступать против итальянца, вес которого составляет 120 килограммов. У них с Николаем разница в четверть центнера. Так что ему наверняка потребуется моральная поддержка. Вам просто необходимо поддержать его!"

Чтобы посмотреть на самого умного и сильного, надо будет заплатить от 1500 до 18000 тысяч рублей. Но зато вблизи вы увидите не героя из комиксов, а самого настоящего живого супермена. С головой, которая работает и с руками, которые могут отправить в нокаут. Будем надеяться, что наш супергерой окажется "суперскее" итальянского!

Иван Распопов