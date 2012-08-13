Дневники Олимпиады: день шестнадцатый

Россия стала на Олимпиаде 4-ой в общекомандном зачете. В последний день игр олимпийскими чемпионами стали российская сборная по художественной гимнастике, мужская волейбольная сборная и боксер Егор Михонцев

32 года спустя

Мужская сборная России по волейболу выиграла золото на олимпийском турнире, в финальном поединке обыграв команду Бразилии со счетом 3:2. Таковы сухие цифры статистики и самый краткий отчет о матче, который не передаст и одной миллионной того, что творилось в тот вечер на площадке.

Полный провал ждал россиян в первом сете, когда бразильцы не дали нам сделать абсолютно ничего.

Отсутствие командной игры во второй партии и 0:2, которые, казалось бы, ставят крест на золотых притязаниях сборной России.

Безумный по накалу страстей третий отрезок игры, когда на арене лондонского volley-центра творилось что-то невообразимое. Наша команда отыгралась со счета 19:22, противник дважды не забивал матчболы, каждое очко было решающим и за него шла не борьба, а рубка порой даже за пределами площадки.

И все же сет остался за нашей командой, в настоящей битве, отыграв два gold medal-пойнта, Россия взяла верх - 29:27.

В волейболе существует поверье, что тот, кто побеждает в третьей партии, выиграет весь матч. Далеко не всегда бывает так, но российская сборная могла в тот вечер сделать суеверным даже ученого-теоретика.

Четвертый сет – и бразильцы посыпались. Сначала начали неуверенно принимать подачу, затем ошибаться в атаке и, как следствие, уступили 25:22.

На пятую партию против южноамериканцев наши вышли с таким настроем, что вполне реально обыграли бы даже не шестерку, а дюжину волейболистов соперника сразу. Бразильцы ничего не могли поделать с россиянами, даже несмотря на несколько спорных (не в нашу сторону) решений судьи.

15:9 – и спустя 32 года сборная России снова становится олимпийским чемпионом!

Тяжелый путь к вершине

Россиянин Егор Мехонцев стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 по боксу в категории до 81 килограмма, сообщает Чемпионат.ком.

В финальном бою наш спортсмен сразился с казахстанцем Адильбеком Ниязымбетовым.

Первый раунд прошел с незначительным преимуществом противника, который много и удачно атаковал.

Во втором предпочтительнее выглядел уже Мехонцев, который прибавил в движении и начал активно использовать джэб.

Третий отрезок боя прошел в равной борьбе, счет по судейским запискам был равный – 15:15, но арбитры отдали предпочтение Егору.

Непобедимая команда

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали Олимпиады.

Конкуренции со стороны соперниц не наблюдалось – основная борьба шла за второе место между Белоруссией и Италией. В итоге удачливее оказались наши географические соседи, которые стали серебряными призерами Олимпийских игр.

Команда России по художественной гимнастике в новейшей истории страны ещё не проигрывала на главных стартах четырехлетия.

Прощай, Лондон!

Завершились XXX летние Олимпийские игры в Лондоне под пение стадиона и музыку великих британских исполнителей.

Джон Леннон, Spice Girls, Queen, The Who – те, с кем прочно ассоциировалась английская музыка двадцатого века, были и здесь, на церемонии закрытия. Кто-то на сцене, кто-то, как погибший почти сорок лет назад Леннон – на большом экране.

Лондонская Олимпиада была отмечена и скандалами, и дисквалификациями, и новыми мировыми рекордами. Взошли новые звезды, навсегда ушли старые кумиры. На следующих играх в Рио уже не будет Майкла Фелпса, не выступит Алексис Санчес, многие другие станут зрителями там, где привыкли побеждать…

А каковы итоги игр для России – тема для отдельной статьи.