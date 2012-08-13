Дневники Олимпиады: день шестнадцатый

Россия стала на Олимпиаде 4-ой в общекомандном зачете. В последний день игр олимпийскими чемпионами стали российская сборная по художественной гимнастике, мужская волейбольная сборная и боксер Егор Михонцев
32 года спустя
Мужская сборная России по волейболу выиграла золото на олимпийском турнире, в финальном поединке обыграв команду Бразилии со счетом 3:2. Таковы сухие цифры статистики и самый краткий отчет о матче, который не передаст и одной миллионной того, что творилось в тот вечер на площадке.
Полный провал ждал россиян в первом сете, когда бразильцы не дали нам сделать абсолютно ничего.
Отсутствие командной игры во второй партии и 0:2, которые, казалось бы, ставят крест на золотых притязаниях сборной России.
Безумный по накалу страстей третий отрезок игры, когда на арене лондонского volley-центра творилось что-то невообразимое. Наша команда отыгралась со счета 19:22, противник дважды не забивал матчболы, каждое очко было решающим и за него шла не борьба, а рубка порой даже за пределами площадки.
И все же сет остался за нашей командой, в настоящей битве, отыграв два gold medal-пойнта, Россия взяла верх - 29:27.
В волейболе существует поверье, что тот, кто побеждает в третьей партии, выиграет весь матч. Далеко не всегда бывает так, но российская сборная могла в тот вечер сделать суеверным даже ученого-теоретика.
Четвертый сет – и бразильцы посыпались. Сначала начали неуверенно принимать подачу, затем ошибаться в атаке и, как следствие, уступили 25:22.
На пятую партию против южноамериканцев наши вышли с таким настроем, что вполне реально обыграли бы даже не шестерку, а дюжину волейболистов соперника сразу. Бразильцы ничего не могли поделать с россиянами, даже несмотря на несколько спорных (не в нашу сторону) решений судьи.
15:9 – и спустя 32 года сборная России снова становится олимпийским чемпионом!
Тяжелый путь к вершине
Россиянин Егор Мехонцев стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 по боксу в категории до 81 килограмма, сообщает Чемпионат.ком.
В финальном бою наш спортсмен сразился с казахстанцем Адильбеком Ниязымбетовым.
Первый раунд прошел с незначительным преимуществом противника, который много и удачно атаковал.
Во втором предпочтительнее выглядел уже Мехонцев, который прибавил в движении и начал активно использовать джэб.
Третий отрезок боя прошел в равной борьбе, счет по судейским запискам был равный – 15:15, но арбитры отдали предпочтение Егору.
Непобедимая команда
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали Олимпиады.
Конкуренции со стороны соперниц не наблюдалось – основная борьба шла за второе место между Белоруссией и Италией. В итоге удачливее оказались наши географические соседи, которые стали серебряными призерами Олимпийских игр.
Команда России по художественной гимнастике в новейшей истории страны ещё не проигрывала на главных стартах четырехлетия.
Прощай, Лондон!
Завершились XXX летние Олимпийские игры в Лондоне под пение стадиона и музыку великих британских исполнителей.
Джон Леннон, Spice Girls, Queen, The Who – те, с кем прочно ассоциировалась английская музыка двадцатого века, были и здесь, на церемонии закрытия. Кто-то на сцене, кто-то, как погибший почти сорок лет назад Леннон – на большом экране.
Лондонская Олимпиада была отмечена и скандалами, и дисквалификациями, и новыми мировыми рекордами. Взошли новые звезды, навсегда ушли старые кумиры. На следующих играх в Рио уже не будет Майкла Фелпса, не выступит Алексис Санчес, многие другие станут зрителями там, где привыкли побеждать…
А каковы итоги игр для России – тема для отдельной статьи.