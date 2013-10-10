"Русский репортер": Оправдывает ли новая полиция надежды граждан

Фото: M24.ru

Полиция с народом или в сторонке?

Три года назад пять миллионов человек приняли участие в беспрецедентном общественном обсуждении проекта нового закона о полиции. Активность людей показала, насколько сильно мы хотели, чтобы милиция не просто сменила название, а изменилась в лучшую сторону. "РР" провел масштабное социологическое исследование, чтобы понять, оправдывает ли новая полиция надежды граждан

Все, что вы хотели знать о бюджете, но боялись спросить

Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2014 год и поведало о своих планах на 2015 и 2016 годы. Ни министры, ни депутаты не скрывают: Россия затягивает пояса.

Отношения в клинче

Кличко или Поветкин, россиянин или украинец? 5 октября в Москве состоялся долгожданный и эпохальный бой за звание чемпиона мира между лучшими в мире боксерами-тяжеловесами. Победа досталась фавориту Владимиру Кличко. Сам поединок не очень понравился болельщикам, зато результат, скорее всего, поспособствовал евроинтеграции Украины.

Марсианская четверка

Эти четыре человека не знакомы друг с другом и вряд ли когда-нибудь познакомятся на Земле. Их объединяет то, что все они в числе 202 тысяч землян подали заявку на участие в полете в один конец до Марса. Каждая команда колонизаторов состоит из четырех человек. "РР" поговорил с такой командой о том, почему они хотят сменить планету проживания.



Нобелевское зеркало

Лауреаты самой престижной научной награды рассказали "РР" о том, какой они видят нашу науку.

Масса женщин: антиутопия

Что на самом деле происходит в женских колониях. Открытое письмо Надежды Толоконниковой всколыхнуло российские СМИ. Корреспондент "РР" побеседовал с одной из заключенных, шесть лет отсидевшей за убийство, и ее история подтвердила выводы социологов: многие ужасы тюремной жизни в нашей стране продиктованы теми задачами, которые стоят перед исправительной системой. Каковы эти задачи, нам и предстоит понять.



Как закаляется Софрино-1

Главная достопримечательность военного городка Софрино-1 — сверхсекретная радиолокационная станция "Дон-2Н". Станция одновременно отслеживает до ста баллистических ракет и наводит на них противоракеты. Проще говоря, это щит Москвы. Жители городка обслуживали этот щит на протяжении десятилетий, а Минобороны то ли забыло о них, то ли приучало к жизни после ядерного катаклизма. Сегодня жилые дома в Софрино-1 в таком состоянии, что город буквально утопает в помоях.





