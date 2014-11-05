Поветкин может сразиться с Владимиром Кличко в 2016 году

Александр Поветкин. Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям четырех организаций украинцем Владимиром Кличко может состояться в 2016 году. Об этом в эфире телеканала "Россия 2" заявил промоутер Андрей Рябинский.

"Поединок с Кличко точно не пройдет в 2015 году. Скорее всего, это произойдет лишь в 2016 году. На данный момент никаких переговоров с Кличко не ведем. Уверен, что договориться будет непросто. Переговоры необходимо начать в нужный момент. Поветкин готов выйти на ринг против Кличко хоть сейчас. Но в данном случае главное - не спешить и все хорошо спланировать", - сказал Рябинский.

В свою очередь Поветкин рассказал, что его цель - бой с Кличко, однако сейчас он об этом не думает.

"Сейчас моя задача продолжать боксировать и стать чемпионом мира. Когда будет бой с Кличко? Вопрос не ко мне. Я абсолютно о нем не думаю, а просто иду к своей цели. Кличко – хороший, сильный и опытный боксер. Мы обязательно добьемся своего. Я уже возобновил тренировки", - отметил Поветкин.

Напомним, первый бой между Поветкиным и Кличко состоялся 5 октября 2013 года в Москве и украинец в нем одержал победу по решению судей по итогам 12 раундов. В октябре 2014 года Поветкин завоевал пояс WBC Silver, отправив в нокаут Карлоса Такама.

Ранее также стало известно, что Владимиру Кличко предстоит провести бой против победителя поединка Тайсон Фьюри - Дерек Чисора, который состоится 29 ноября.