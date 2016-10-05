Определены дата и место следующего боя Дениса Лебедева

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Стала известна дата следующего боя российского боксера Дениса Лебедева. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе встретится с соотечественником Муратом Гассиевым 3 декабря, сообщает ТАСС.

Бой состоится в Москве на арене "Мегаспорт". Время начала боя, в котором Лебедеву предстоит отстоять свои чемпионские титулы, станет известно позднее.

Мурат Гассиев – обязательный претендент на титул IBF. В активе спортсмена 23 победы (17 из них нокаутом) и ни одного поражения.