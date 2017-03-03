WBC отстранил Александра Поветкина от поединков на неопределенный срок

Фото: m24.ru

Всемирный боксерский совет (WBC) оштрафует российского боксера Александра Поветкина на 250 тысяч долларов и отстранит его от боев на неопределенный срок за употребление допинга. Об этом написал в официальном аккаунте WBC в Twitter американский журналист издания USA Today Роберт Велайн, сообщает "Мир 24".

Также журналист добавил, что заявку на восстановление спортсмен сможет подать в WBC только через год.

Александр Поветкин должен был сразиться на ринге со своим противником американским боксером Деонтеем Уайлдером в мае минувшего года, однако бой был отменен из-за того, что в крови российского спортсмена был обнаружен уже запрещенный на тот момент мельдоний. Судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером началось в феврале этого года.

В феврале этого года Поветкин провалил еще один тест на допинг: вскрытая в Лос-Анджелесе проба показала наличие в его крови запрещенного препарата остарин. В настоящее время российский спортсмен исключен из всех ведущих рейтингов WBC.

После отмены боя представители американской стороны настаивали на компенсации в размере до 5 миллионов долларов, однако россияне подали ответный иск о несправедливой дисквалификации и запросили возместить гораздо большую сумму – 34,5 миллиона долларов. Первый этап судебного разбирательства завершился в пользу Уайлдера.

В декабре у Поветкина сорвался поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя стало известно, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Александр Поветкин стал регулярным чемпионом мира в тяжелом весе в 2011 году. Через три года он одержал ряд ярких побед за титулы WBC, в том числе над известными боксерами, среди которых Мануэль Чарр, Карлос Такам, Майк Перес и Мариуш Вах.

