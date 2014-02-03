После нокаута у мексиканского боксера диагностировали смерть мозга

Фото: M24.ru

У боксера из Мексики Оскара Гонсалеса на следующий день после боя со своим соотечественником Хесусом Галисией диагностировали смерть мозга

В прошедшую субботу в Мехико Галисия нокаутировал Гонсалеса в 10-м раунде боя за титул WBC Silver. Потерявшего сознание боксера немедленно доставили в ближайший местный госпиталь. У него диагностировали смерть мозга. Появилась информация, что 33-летний спортсмен скончался.

Позже жена мексиканского боксера Оскара Гонсалеса опровергла информацию о кончине мужа. Она заявила, что разговаривала с нейрохирургом своего мужа, который сказал, что часть мозга Гонсалеса еще функционирует, он сохраняет признаки жизни и его сердце еще бьется.

На профессиональном ринге Оскар Гонсалес провел 26 боев: 23 выиграл и 3 проиграл.