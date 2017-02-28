Форма поиска по сайту

28 февраля 2017, 20:06

В Сербии взорвались боеприпасы на оборонном заводе

Как минимум 20 человек пострадали в результате взрыва боеприпасов и последовавшего пожара на оборонном ремонтно-техническом заводе в городе Крагуевац, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС). По данным СМИ, первый взрыв прогремел около 12:30 (14:30 мск), спустя некоторое время последовал второй.

Возгорание началось в объекте А 28, где располагается линия по обезвреживанию боеприпасов, передает телеканал. Пострадавших доставили в клинический центр города Крагуевац.

На месте ЧП работают пожарные, военные и сотрудники завода. В город экстренно выехали глава Минобороны Сербии Зоран Джорджевич с помощником по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем.

