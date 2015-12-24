На проспекте Маршала Жукова нашли снаряд времен ВОВ

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На северо-западе столицы в ходе земляных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает Агентство "Москва".

Боеприпас нашли на проспекте Маршала Жукова. На место приехали экстренные службы, ожидается прибытие саперов.

В начале декабря снаряд находили на Бабушкинском кладбище при рытье могилы. Тогда территорию оцепили и вызвали взрывотехников.

Также 23 декабря в Ногинском районе Подмосковья нашли два предмета, похожих на авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были обнаружены в деревне Соколово сельского поселения Ямкинское.