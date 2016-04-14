Снаряд времен ВОВ нашли в железнодорожном депо в центре города

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в железнодорожном депо в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружили в депо в Ольховском переулке. Сейчас на место прибыли специалисты, ожидается прибытие саперов.

Боеприпасы времен ВОВ периодически находят во время земляных работ Москве и области. Так, в конце декабря прошлого года снаряд нашли на проспекте Маршала Жукова, еще два предмета, похожих на авиационные бомбы, обнаружили тогда же в Ногинском районе Подмосковья.

За несколько недель до этого снаряд нашли на Бабушкинском кладбище при рытье могилы. Тогда территорию оцепили и вызвали взрывотехников.

Месяц назад снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при проведении земельно-строительных работ возле одного из домов по Рязанскому проспекту.