На юго-востоке нашли второй за день снаряд времен ВОВ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На юго-востоке города нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

Предмет, похожий на авиационную бомбу, обнаружили при проведении земляных работ в районе дома №71 по Волгоградскому проспекту. Зона обнаружения боеприпаса огорожена.

На место обнаружения выехала специальная группа, которая вывезет боеприпас в специальное место.

Ранее m24.ru сообщало, что снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на МКАД. Боеприпас обнаружили рядом с АЗС на внутренней стороне 13-го километра Московской кольцевой.