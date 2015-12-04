На Бабушкинском кладбище нашли снаряд времен ВОВ

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

На Бабушкинском кладбище нашли предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает Агентство "Москва".

Боеприпас около дома №52 по Ярославскому шоссе обнаружили рабочие при рытье могилы. На место выехали специалисты, территория оцеплена.

Последний раз снаряд находили 15 ноября на севере города: при проведении земляных работ на Коптевской улице была обнаружена минометная мина.

В августе на чердаке дома № 56 на Мытной улице были найдены три минометных боеприпаса. Полиция и сотрудники МЧС эвакуировали людей, на место ЧП приезжали саперы.