Бобслеистке Скворцовой выплатят 650 тысяч евро компенсации за травму

Ирина Скворцова. Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкий союз бобслея и скелетона выплатит 650 тысяч евро компенсации российской экс-спортсменке Ирине Скворцовой. Девушка получила травму на тренировке в 2009 году.

Стороны достигли мирового соглашения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инцидент с участием Скворцовой произошел на бобслейной трассе в немецком Кенигзее. С разных точек трассы - мужской и женский старт находятся на разных уровнях - выехали два боба с мужской и женской командами сборной России.

Женский боб вынужден был проигнорировать показания светофора по требованию судьи.

Боб Надежды Филиной и Ирины Скворцовой перевернулся, после чего в девушек врезался экипаж Евгения Пашкова и Андрея Матюшко. Основной удар пришелся на Скворцову, которая получила тяжелейшие травмы - девушке фактически оторвало ногу. Кроме того, бобслеистка получила несколько открытым переломов и травмы таза и позвоночника.

Скворцовой провели несколько сложнейших операций, которые позволили избежать ампутации ноги, но спортивная карьера девушки была завершена.