Немецкого бобслеиста оштрафовали за помощь российскому спортсмену

"Вечер с Алексеем Вершининым": Николай Петров - о скандале в бобслее

Утренние новости принесли совершенно замечательную историю. Немецкая федерация бобслея дисквалифицировала, то есть отстранила от участия в соревнованиях на один год и наложила штраф в 5000 евро на Мануэля Махату, чемпиона мира 2011 года.

В чем провинился германский спортсмен? Всего лишь в том, что, не пройдя квалификацию, он передал один из заказанных в Швейцарии комплектов стальных полозьев для снаряда русскому бобслеисту Александру Зубкову. Махата в соревнованиях участия вообще не принимал, а Зубков в Сочи выиграл две золотые медали - в "двойке" и "четверке".

Казалось бы, частный случай. Даже наоборот, прекрасный пример товарищеской поддержки и спортивной взаимовыручки. Но, судя по выпущенному заявлению, немецкая федерация бобслея впала в ярость, смешанную с паранойей. Четыре стальных конька превратились в угрозу национальным интересам великой Германии.

Жесткая реакция немецкой федерации бобслея удивили еще и потому, что абсолютно свежа в памяти другая история, случившаяся как раз накануне Олимпиады. Тогда технические службы российской лыжной команды выручили все тех же немцев. Сборная России по биатлону одолжила немецкой сборной машину для подготовки лыж, когда немецкая аппаратура оказалась неисправной.

Казус с наказанием немецкого бобслеиста напомнил о том, что в мире есть три основные этические системы. Первая - "умри ты сегодня, а я завтра". Ваши лыжи - это ваши проблемы, сами виноваты. Вторая система базируется на принципах выгоды, то есть все что угодно, любая услуга - но только за деньги. И третья система лучше всего описывается русской пословицей - "сам погибай, а товарища выручай". Собственно за попытку действовать в русской логике и был наказан немецкий бобслеист. Чтобы и другим неповадно было нарушать национальные интересы Германии.

Николай Петров