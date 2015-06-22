Восьмой блошиный рынок откроется в Музее Москвы

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

28 июня в Музее Москвы пройдет восьмой Городской блошиный рынок. Посетители рынка смогут приобрести понравившиеся вещи и принять участие в лекциях и мастер-классах.

На нем станут продавать винтаж, то есть предметы и вещи возрастом от 20 до 50 лет, и антиквариат – предметы, старше 50 лет. Традиционно на таких мероприятиях продают вещи из фарфора, стекла, серебра, мельхиора, старинную одежду, украшения, вышивку, книги и прочее. Городской блошиный рынок проводится на территории Музея Москвы каждый месяц. Всякий раз для него выбирается определенная тема.

Гостям Блошиного рынка представят предметы старины, владельцам которых можно задать все интересующие вопросы, а авторы проекта "Хулиганы-80" расскажут о том, какое место занимала винтажная культура в субкультурах восьмидесятых годов.

Кроме того, на площадке для всех посетителей будет играть музыка – певица Alisa Ten исполнит песни разных жанров на разных языках, оркестр "Джаз Бэнд" – традиционный джаз, а участники Moscow Swing Dance Society научат танцевать чарльстон и свинг.

В течение дня все желающие смогут создать себе образ в стиле 30-х или 60-х годов – сделать прическу, макияж, а также узнать об особенностях фотосъемки на пленочные фотоаппараты.

Самых маленьких гостей развлекут аниматоры из проекта "Игры нашего двора", также дети смогут собрать дома, мосты и другие сооружения с помощью деревянных конструкторов.