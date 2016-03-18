"Блошиный рынок" пройдет в столице в сороковой раз

Фото предоставлено организаторами

24–27 марта на Тишинке пройдет выставка-ярмарка "Блошиный рынок". Здесь все желающие приобретут вещи, принадлежащие к разным эпохам, сообщают организаторы.

Гости смогут присмотреть вещи на любой вкус. Предметы интерьера, мебель, посуда, игрушки, бижутерия, одежда, обувь, книги – все это представят на "Блошином рынке" в ярком многообразии.

Мероприятие славится своими спецпроектами, и эта выставка не станет исключением. Посетители узнают о находках и уникальных вещах Натальи Гулькиной, Светланы Светличной и Теодора Тэжика.

Выставка-ярмарка пройдет в столице уже в 40-й раз. Она состоится в преддверии праздника 1 апреля, поэтому на ней будут представлены оригинальные вещи с юмором: например, кувшин-шутиха "Напейся – не облейся".