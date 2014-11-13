Форма поиска по сайту

13 ноября 2014, 10:51

Культура

Про блоггинг: как на этом заработать

Фото: ТАСС/Мудрац Александра

Институт репутационных технологий Art&Image организует 13 ноября семинар о том, как сделать свой проект известным и коммерчески успешным при минимальном бюджете. Основам научит управляющий директор Esper Group и директор по развитию Anton Heunis в России и СНГ Дарья Ядерная. Блоггинг – удачная платформа для заработка и развития собственного бренда, нужно лишь научиться ею пользоваться.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте "Москва онлайн" online.m24.ru, начало в 18:30.

  • Когда: 13 ноября
  • Кто: Дарья Ядерная
  • Что: обучение коммерческому блоггингу
  • Кому смотреть: желающим заработать на собственной страничке

