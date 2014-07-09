Предприниматель предъявил 8-миллионный иск к ЖЖ за запись в блоге

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Савеловский суд Москвы 5 августа рассмотрит иск гендиректора инвестиционной компании к "Живому Журналу". Предприниматель хочет взыскать восемь миллионов рублей за анонимную запись в блоге, сообщает "МИА Россия сегодня".

16 марта этого года некий блогер разместил в "Живом журнале" информацию о том, что он более трех лет является соинвестором компании истца и, в частности, "вложил немалую сумму денег в ее управление".

Однако, как заявил автор публикации, у него возникли сомнения в деятельности компании и ее руководства, и он решил вывести свои денежные средства. Аноним утверждает, что официальным письмом он сообщил об этом дирекции, однако получил отказ. Кроме того, в размещенном посте истец назван "мошенником".

Истец просит суд обязать "Живой журнал" удалить запись и блог автора, а также поместить опровержение на главной странице ЖЖ. Кроме того, предприниматель хочет взыскать с администрации блог-платформы компенсацию морального вреда в размере 8 миллионов рублей.