Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09 июля 2014, 19:18

Предприниматель предъявил 8-миллионный иск к ЖЖ за запись в блоге

блоги суды иски Живой Журнал ЖЖ анонимы

Фото: ИТАР-ТАСС

Савеловский суд Москвы 5 августа рассмотрит иск гендиректора инвестиционной компании к "Живому Журналу". Предприниматель хочет взыскать восемь миллионов рублей за анонимную запись в блоге, сообщает "МИА Россия сегодня".

16 марта этого года некий блогер разместил в "Живом журнале" информацию о том, что он более трех лет является соинвестором компании истца и, в частности, "вложил немалую сумму денег в ее управление".

Однако, как заявил автор публикации, у него возникли сомнения в деятельности компании и ее руководства, и он решил вывести свои денежные средства. Аноним утверждает, что официальным письмом он сообщил об этом дирекции, однако получил отказ. Кроме того, в размещенном посте истец назван "мошенником".

Истец просит суд обязать "Живой журнал" удалить запись и блог автора, а также поместить опровержение на главной странице ЖЖ. Кроме того, предприниматель хочет взыскать с администрации блог-платформы компенсацию морального вреда в размере 8 миллионов рублей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать