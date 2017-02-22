"Блинатлон" проведут в столице в рамках фестиваля "Московская Масленица"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Праздничное многоборье "Блинатлон" пройдет в рамках фестиваля "Московская Масленица" в столице, сообщает пресс-служба оргкомитета циклов мероприятий "Московские сезоны". Принять участие в состязаниях можно будет 24 февраля, с 14:00 до 16:00, на Тверском бульваре.

Гости смогут продемонстрировать свое умение печь блины, посоревноваться в беге с блинами и подбрасывании их на сковородках. Любители выпечки смогут проверить свои силы в "спортивном" поедании традиционного угощения.

Бег с блинами – традиционная английская забава. Считается, что игра возникла еще в 1445 году в городе Олни в Бакингемшире. Якобы одна его жительница настолько увлеклась выпеканием блинов, что чуть было не пропустила начало церковной службы. Когда начали звонить колокола, она побежала в храм со сковородкой, подбрасывая блин, чтобы он не подгорел.

Фестиваль "Московская Масленица" проходит с 17 по 26 февраля на 33 площадках, из которых 14 площадок работают в центре Москвы, 18 площадок – в городских парках и одна площадка – на ВДНХ. Гостей могут попробовать около 120 видов блинов от известных столичных ресторанов и гастрономических стартапов.

