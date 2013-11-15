Более 10 тысяч человек остались без электричества в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 10 тысяч человек остались без электроэнергии в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Причину ЧП устраняют специалисты МЧС и областные ремонтные бригады электриков.

Сообщение об отключении электричества в городском поселении Калининец поступило на пульт оперативного дежурного в 14.45, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Специалисты выяснили, что причиной аварии стал выход из строя одной из подземных коммуникаций. В зоне отключения электричества оказались четыре котельные и 74 дома с населением 10400 человек.

На месте происшествия работают ремонтные бригады Оборонэнерго и специалисты МЧС.

Электроснабжение планируется восстановить к 19.00, отметили в МЧС.