Альбомы с проектами развития городов Подмосковья издадут в 2015 году

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В 2015 году власти Подмосковья создадут альбомы с проектами благоустройства городов Руза, Люберцы, Истра и Дзержинский. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу советника губернатора области Игоря Чайки.

В альбомы войдут изображения рекламных табличек, лавок, урн, киосков и остановок. Также будут определены места для кафе, пешеходных улиц, велодорожек, культурных и общественно-деловых центров.

Воплощать в жизнь проекты из альбомов начнут в 2016 году. Отдельные стартовые инициативы будут реализованы уже в 2015 году, в том числе в формате частно-государственного партнерства", - отмечает пресс-служба.

Отметим, первый альбом благоустройства составили в этом году для Клина. Перемены в городе произойдут в следующем году: их приурочат к 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского, который провел в Клину последние дни своей жизни. В 2015 году в городе пройдет международный фестиваль классической музыки, ожидается приезд Венского симфонического оркестра, звезд мирового уровня.

Как сообщил журналистам во время предновогодней встречи губернатор Московской области Андрей Воробьев, каждый год в Подмосковье будут благоустраивать один из городов.

Напомним, в 2014 году к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского полностью благоустроили Сергиев Посад. В городе отреставрировали памятники, отремонтировали дворы. На эти работы выделили более полутора миллиардов рублей из областного и муниципального бюджетов.