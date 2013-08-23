В Новой Москве благоустроят несколько крупных парковых зон отдыха

В Новой Москве появятся новые зоны отдыха

В Новой Москве благоустроят сразу несколько больших зон отдыха. Вместо свалок и пустырей даже в небольших поселениях появятся парки, стадионы и велодорожки, а также скейтпарк и роллердром.

В поселении Новофедоровское появится парк "Сосны" площадью 14 гектар с зонами отдыха, велосипедными дорожками, хоккейными, воллейбольными и футбольными площадками. Также по просьбам молодежи здесь построят скейтпарк и роллердром. Возле водоемов появятся песчаные пляжи и поставят шезлонги.

В поселении Марушкинское пруды осушили, и теперь будут очишать. После этого рабочие примутся за строительство спортивных площадок и велосипедных дорожек. Согласно проекту общая площадь парка составит более 30 гектаров.

Возле Краснопахорского, Ватутинок и Красной Пахры появится парк "Красная Пахра" площадью 11 гектар. Здесь также пройдут велосипедные дорожки, будут работать пункты велопроката.

Все парки планируется сдать ко Дню города, 7 сентября.