Объявлен конкурс на благоустройство территории Московского зоопарка

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Департамент по конкурентной политике объявил конкурс на благоустройство территории Московского зоопарка, сообщает пресс-служба ведомства.



В зоопарке обустроят дополнительный выход и турникеты со стороны "старой" территории на улице Красная Пресня, для маломобильных граждан построят новые пандусы и открытые платформенные подъемники, а вблизи прудов на "новой" территории поставят новые ограждения. Реконструкция ожидает и наружные ограждения зоосада.

На эти цели планируется потратить 74,7 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября 2014 года.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, в ходе первого этапа проведена масштабная реконструкция прудов, заменены инженерные коммуникации, некоторые из которых не менялись уже более 100 лет.

Как сообщало сетевое издание M24.ru, "старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост. Новое сооружение будет представлять собой однопролетный пешеходный мост с опорами в виде двух башен и ограждением высотой 1,1 метра. По планам строителей, он увеличит пропускную способность и упорядочит движения посетителей "старой" и "новой" территорий зоопарка.