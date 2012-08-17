Обустройство новых детских площадок завершат к 25 августа

ИТАР-ТАСС

Обустройство детских площадок, межквартальных городков и спортивных площадок для workout планируют завершить в столице к 25 августа, заявил руководитель московского департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

"Запланировано устройство 341 межквартального городка, 687 детских площадок, 51 отдельных площадок с workout-элементами. Всего около тысячи объектов", - сообщил чиновник на оперативном совещании в мэрии города.

Помимо этого, будет обустроено 14 площадок для отдыха и семь площадок для выгула собак.

Отметим, к настоящему моменту уже сдано 883 объекта, что составляет примерно 80% от запланированного объема.